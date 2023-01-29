Выдачи ипотеки к декабрю 2022-го за год выросли в РФ на 30% – аналитики

Аналитики подсчитали, как за год изменились выдачи ипотечных кредитов в России. Согласно данным БКИ «Скоринг бюро», в декабре 2022 года было выдано на 39 тыс. займов больше по сравнению с ноябрем или на 30% – в сравнении с декабрем 2021 года, когда россияне получили 123 тысячи кредитов, пишет ТАСС.

В январе 2022 года число выданных ипотечных кредитов, по данным бюро, составляло 91,8 тыс., оно росло первые три месяца с начала года, достигнув в марте 161 тыс. В апреле наблюдался резкий спад до 39 тыс., в мае этот показатель опустился до 33 тыс., после чего он постепенно начал восстанавливаться. В декабре число выданных ипотечных кредитов выросло до 160 тыс., вернувшись к уровню марта.

Что касается суммы выдачи ипотеки, то в январе 2022 года она составляла 322 млрд рублей и росла первые три месяца, после спада в апреле до 136 млрд рублей этот показатель начал восстанавливаться. В июле объем выдачи составил 332,7 млрд рублей, а к декабрю вырос до 641,4 млрд рублей.