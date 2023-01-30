Школу №7 снесут в Усть-Куте и построят вместо нее новую – работы обойдутся в 600 млн рублей

Демонтаж старого здания школы №7 начали в поселке Мостоотряд города Усть-Кута Иркутской области – вместо него появится новое четырехэтажное учебное заведение, работы обойдутся в 600 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

Фото правительства Иркутской области

Общая площадь школы на 352 учеников составит свыше 9,9 тысячи квадратных метров. Четырехэтажное здание будет состоять из пяти блоков: двух учебных, двух общешкольных и отдельного блока для спортзала.

В работах по демонтажу будет задействовано порядка 70 человек. На объекте уже находятся бульдозер и экскаватор, ожидается дополнительная техника. По оценке подрядчика, завершить демонтаж планируется до середины апреля 2023 года, после чего начнется строительство нового здания школы. Работы ведутся при инвестиционной поддержке ПАО «Газпром».

«Вопрос строительства новой школы в Усть-Куте остро стоял на повестке, старое деревянное здание уже давно изжило себя. Проведена большая работа по поиску источников финансирования, и я рад, что благодаря инвестиционной поддержке, мы наконец-то приступаем к строительству нового современного образовательного учреждения», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как рассказала директор школы №7 Светлана Каверина, на период строительства образовательный процесс для учеников с 1 по 4 класс организован на базе детского сада №63. Учащиеся с 5 по 10 класс учатся в школе №5 города Усть-Кута, в школу и обратно их доставляют специальным учебным транспортом в сопровождении педагогов. Школьники с ОВЗ обучаются в здании Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для всех классов организовано питание в соответствии с установленными нормами.