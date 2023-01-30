Медикам в Иркутской области предлагают самые высокие зарплаты среди сибирских регионов

Аналитики hh.ru выяснили, какие зарплаты предлагают медикам в Иркутской области и в регионах Сибири, и как они изменились за прошедший год.

В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Медицина и фармацевтика» составила в Иркутской области 60,9 тыс. руб., и это первое место по уровню зарплат в Сибирском ФО. А наиболее низкие зарплатные предложения для медработников зафиксированы в Алтайском крае (43,2 тыс. руб.).

Любопытно, что если сравнивать сибирские регионы с точки зрения динамики зарплат медицинским работникам год к году, то лидеры поменяются. Так, самый заметный рост зарплатных предложений для них зафиксирован в Кемеровской области (+16%), на втором месте – Иркутская область (+15%). Единственный регион в СФО, где медикам стали предлагать зарплаты ниже, чем год назад – Томская область (-5%).

Средние предлагаемые зарплаты в сфере медицины в декабре 2022 г., регионы Сибирского ФО Средние предлагаемые зарплаты в декабре 2022/руб. Динамика ср. предлагаемых з/п декабрь 2022/2021 гг. Иркутская область 60955 15% Красноярский край 59271 5% Омская область 55390 2% Новосибирская область 54822 7% Томская область 51613 -5% Кемеровская область 47559 16% Алтайский край 43284 1%

Максимальное зарплатное предложение в данный момент доступно иркутским врачам из со специализацией офтальмолога - до 800 тыс. руб. на руки, однако для трудоустройства понадобится переехать в другой регион, в данном случае, у соискателя есть выбор из ХМАО, ЯНАО и Курганской области. Кроме того, от 400 тыс. руб. на руки предлагают стоматологу-ортодонту, до 300 тыс. руб. - стоматологу-терапевту, хирургу-флебологу.

По итогам декабря, иркутские медики рассчитывают на зарплату 47,8 тыс.руб. в среднем, по сравнению с 2021 годом эта сумма выросла на 11%.

Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе. В 2022 году на одну вакансию для них приходилось, в среднем, всего 0,7 резюме, при норме 5-6 резюме на вакансию.