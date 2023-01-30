Наследство изменило жизнь 37% россиян

Почти половина россиян (45%) получали наследство, а каждый пятый готов выйти замуж или жениться, чтобы его получить – следует из совместного опроса ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса объявлений Юла. Молодые люди в возрасте 18-24 лет хотели бы, чтобы им досталась от родственников квартира, о деньгах мечтают женщины, а акции или облигации крупных компаний больше привлекают мужчин.

Больше всего получивших наследство среди респондентов старше 55 лет. Интересно, что москвичам ценности от родственников доставались чаще остальных жителей страны.

Более половины опрошенных (60%) наследовали имущество от родителей, еще треть – от бабушек и дедушек, 12% – от близких родственников. Чаще всего россиянам доставалась недвижимость (60%), деньги (28%), ювелирные украшения (14%), автомобиль (10%), предметы гардероба (7%). Ещё 2% опрошенных россиян получали в наследство бизнес.

Почти треть россиян (37%) заявили, что унаследованное имущество изменило их жизнь. Мужчины и женщины поступают с полученными ценностями по-разному – если россиянки чаще оставляют их у себя, то мужчины обычно продают вещи на сервисах объявлений или кладут «в дальний ящик». 12% опрошенных передаривают такие предметы.

70% респондентов в возрасте 18-24 лет хотели бы, чтобы от родственников им досталась квартира. Почти половина опрошенных женщин (45%) мечтают о деньгах, а каждый пятый опрошенный мужчина предпочитает получить в наследство акции или облигации крупных компаний.

Для 66% опрошенных не важна финансовая сторона наследства, ведь это память о близком человеке. В то же время 34% заявили, что им принципиально получить дорогую вещь. Чаще всего материальные блага интересуют жителей страны в возрасте 45-54 лет.

Абсолютное большинство россиян (70%) планируют оставить наследство своим детям. И только 4% опрошенных считают, что молодое поколение должно добиться всего самостоятельно.

Почти каждый пятый опрошенный готов выйти замуж или жениться ради наследства, при этом девушки соглашаются на такое на 4% чаще. Ещё 20% россиянок считают, что это хорошая идея, если партнер хороший.

*Опрос проводился совместно с командой исследований VK. В опросе приняли участие 1200 респондентов, 53% – женщины, 47% – мужчины.