Сбер стал лауреатом премии Global CIO «Проект года»

Цифровая трансформация СберБанк Онлайн на базе программных продуктов Platform V признана лучшим проектом по развитию импортонезависимой платформы, в рамках конкурса «Проект года», организованного сообществом лидеров цифровой трансформации Global CIO.

Platform V — облачная платформа, разработанная командой СберТеха. На ней можно быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения различного масштаба и сложности. Возможность переиспользования сервисов и компонентов платформы, унификация технологического стека и мультитенантность снижают затраты на разработку и эксплуатацию систем и кратно ускоряют релизные циклы. Cloud-native подход в основе архитектуры платформы обеспечивает высокую производительность и масштабируемость, отказоустойчивость на уровне 99,99%, оптимизацию аппаратных ресурсов и гибкость в выборе инфраструктуры.

В СберБанк Онлайн продукты платформы успешно заместили многие категории решений западных вендоров.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологий» Сбербанка:

«Сегодня в СберБанк Онлайн представлены почти все сервисы, которые предоставляет банк клиентам. Около 200 команд ежедневно работают над созданием цифровых сервисов, каждая из которых сфокусирована на создании лучшего клиентского опыта на рынке, а приложением СберБанк Онлайн ежемесячно пользуются более 75 млн клиентов. Переход на продукты Platform V позволил команде СберБанк Онлайн в среднем в 7 раз сократить время вывода продуктов и обновлений на рынок, в 2 раза ускорить процесс разработки, а также снизить совокупную стоимость владения продуктом. Решения создаются быстрее благодаря единым правилам разработки и большому количеству готовых компонентов и инструментов, ведь так команды могут вести параллельную разработку, не тратя время на решение технологических задач и вопросы интеграции».