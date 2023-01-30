«Крепкий рубль плохо влияет на бюджет» – замглавы Минэка Илья Торосов

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в интервью «Известиям» дал прогноз по курсу рубля в 2023 году.

В министерстве ожидают курс на уровне в среднем 70 руб./$ – примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году – 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе – за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше.

Уровень в 70 руб./$ – балансовый для экономики.

«60 категорически не устраивает экспортеров – тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы», – заключил эксперт.