Назван идеальный уровень инфляции для России

Оптимальный уровень инфляции – это тот, что является стабильным, и которому доверяет население и бизнес, – сказал в интервью «Известиям» управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. – Сама цифра уже вторична.

По его словам, прогнозируемость инфляции позволяет делать долгосрочные вложения и развивать технологии, а это самое главное для России в текущих условиях. Центробанк планомерно таргетирует 4%, и это абсолютно адекватная цель.

«С инфляцией сейчас складывается определенный парадокс – ее темпы остаются умеренными. По мере выхода из базы расчета высоких значений инфляции весны прошлого года в годовом выражении она может опуститься ниже целевых 4%», – говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Согласно позиции ЦБ РФ, ориентиром будут текущие сезонно-сглаженные темпы инфляции, при этом он видит преобладание проинфляционных рисков.