Новости

Эксперт БКС: «Мы на пороге бычьего тренда по золоту»

Цены на золото продолжают бить рекорды. На этой неделе котировки поднимались выше отметки 1940 долларов за тройскую унцию. Это максимальное значение за девять месяцев. При этом с января драгоценный металл успел подорожать на 6%. Однако эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин считает, что и в долгосрочном плане золото выглядит привлекательно. Он видит несколько причин для роста цен золото в разы.

– В последние годы золото было непопулярно среди инвесторов. Причина понятна – хайп вокруг криптовалют и рост фондовых индексов. Однако ситуация такова, что мы, друзья, находимся с вами, похоже, на пороге бычьего рынка в этом драгоценном металле. За последние 60 лет было два периода, когда цены на золото вырастали в разы. Первый – в начале семидесятых, второй – в начале двухтысячных. В это время наблюдалось снижение объёмов производства металла. Вот и сейчас мы видим, что с 2019 года золотодобывающие компании по всему миру сокращают производство. Это связано, прежде всего, с уменьшением инвестиций в добычу, так как корпорации направляли капитал на проекты, связанные с производством других металлов, – поясняет эксперт БКС.

При этом сократились резервы – несмотря на открытие новых месторождений, с 2011 года, запасы крупнейших компаний мира сократились на треть. А спрос на золото растёт.

– Мировые центральные банки сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота. В третьем квартале прошлого года они купили 400 тонн и не собираются останавливаться. Огромный спрос наблюдается и на инвестиционные слитки и монеты, ведущие монетные дворы не справляются с объёмом заказов, – отмечает Максим Шеин.

Эксперт обращает внимание, что золотодобывающие компании снижают долговую нагрузку и увеличивают дивиденды, проводят обратные выкупы акций.

– По отношению капитализации к прибыли золотодобытчики торгуются на минимальных уровнях с 2008 года.  Стоимость унции золота сейчас около 2 тыс. долларов. Это близко к историческому максимуму котировок золота, а акции добывающих компаний от годовых максимумов отстают на 30% . Вывод – цены на золото будут расти, долгосрочная цель – 4-5 тыс. долларов за унцию. Это приведёт к росту экономической прибыли золотодобывающих компаний, – резюмирует эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
«Майнинг находится вне правового поля» – Игорь Рунец, BitRiver
Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт
Майнинг в жилых домах могут полностью запретить
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес