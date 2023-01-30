Судно на воздушной подушке сгорело в Ольхонском районе на Байкале

Сообщение о возгорании «Хивуса» в заливе Малого Моря поступило спасателям в 10:40, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

На момент прибытия огнеборцев судно полностью выгорело. Пострадавших нет.

«Владелец судна рано утром включил подогрев двигателя, а через некоторое время очевидцы сообщили о пожаре. Огонь быстро охватил транспорт, и буквально за считаные минуты уничтожил его», – говорят дознаватели.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.