Новости

«Аэрофлот» может списать половину авиапарка к 2030 году

Взамен перевозчик получит 340 новых российских самолетов, выяснили «Известия».

«Аэрофлот» к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием. Таков консервативный прогноз компании, но он может быть скорректирован в более позитивную сторону, следует из презентации группы.

При этом группа рассчитывает получить 339 новых лайнеров российского производства. В итоге авиапарк вырастет на 43% – до 500 бортов. Также «Аэрофлот» в два раза снизил прогноз по перевозкам: со 130 млн пассажиров до 65 млн к 2030 году. Группа сконцентрируется на переходе на российское ПО, развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
«Майнинг находится вне правового поля» – Игорь Рунец, BitRiver
Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт
Майнинг в жилых домах могут полностью запретить
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес