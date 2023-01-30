«Аэрофлот» может списать половину авиапарка к 2030 году

Взамен перевозчик получит 340 новых российских самолетов, выяснили «Известия».

«Аэрофлот» к 2030 году может списать 188 самолетов из-за потенциальных проблем с их обслуживанием. Таков консервативный прогноз компании, но он может быть скорректирован в более позитивную сторону, следует из презентации группы.

При этом группа рассчитывает получить 339 новых лайнеров российского производства. В итоге авиапарк вырастет на 43% – до 500 бортов. Также «Аэрофлот» в два раза снизил прогноз по перевозкам: со 130 млн пассажиров до 65 млн к 2030 году. Группа сконцентрируется на переходе на российское ПО, развитии региональных баз и создании собственного центра техобслуживания самолетов.