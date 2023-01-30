Новая схема мошенничества появилась на Wildberries

Она направлена на предпринимателей, рассказали «Известиям» представители маркетплейса.

Представляясь аналитиками и обещая увеличение продаж, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и выкупают товар по минимальной цене.

В результате продавцы теряют и деньги, и продукцию.

Ответственность за доступ к своему аккаунту несет сам бизнесмен, и единственный способ избежать подобного мошенничества – повышать цифровую грамотность и уровень осведомленности о возможных угрозах, говорят эксперты.