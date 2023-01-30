Чиновников научат общаться с народом

Госслужащим необходимы новые правила коммуникации с населением, считают авторы специально подготовленного пособия из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). С документом ознакомились «Известия».

В нем подчеркивается, что ответы госслужащих на запросы граждан могут вызвать непонимание и разочарование в работе органов власти, особенно если изобилуют шаблонами и канцеляризмами да еще и не содержат необходимой информации.

Методичка нужна для повышения доверия между гражданами и администрацией, объяснили в академии. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что научить чиновников быть ближе к народу можно, только введя ответственность за отписки и бонусы за содержательные ответы.