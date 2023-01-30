Максимальный размер больничного пособия увеличили в Иркутской области

С января 2023 года максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличился и составляет 2 736,99 руб. в день. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда по Иркутской области.

Изменения законодательства коснулись и граждан, работающих по договору гражданско-правового характера. С 2023 года такие работники также могут получать пособия по временной нетрудоспособности. Это возможно при условии, что в 2022 году работодатель или заказчик услуг отчислял на таких работников страховые взносы в размере не менее чем 4833,72 руб. за год.

Как и прежде, размер пособия зависит от трудового стажа и среднего заработка работника. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100% среднего заработка работника, но не более 83 204 рублей в месяц. При страховом стаже от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка, но не более 66 564 рублей в месяц, при страховом стаже до 5 лет размер пособия составит 60% среднего заработка, но не более 49 932 руб. в месяц.

Напомним, что пособие по временной нетрудоспособности при осуществлении ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет выплачивается в размере 100% среднего заработка вне зависимости от стажа работника и формы лечения ребенка – амбулаторное или стационар.