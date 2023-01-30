Павел Писарев: Строительство объектов образования в Иркутске идет в хорошем темпе

В минувшие выходные заместитель председателя правительства Иркутской области Павел Писарев посетил строительные площадки нескольких школ, осмотрел территории, где в ближайшее время также начнется возведение детского сада и новых зданий общеобразовательных школ. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На строительной площадке школы на улице Багратиона в Свердловском районе Иркутска увеличено число рабочих. Павлу Писареву доложили, что сейчас готовность объекта составляет 25,5%, на строительной площадке продолжаются земляные работы по замене грунта, армирование подпорной стенки, устройство опалубки ригелей и колонн 1-го этажа блоке Г, армирование пропускного лотка. Напомним, эту школу возводят по поручению президента Российской Федерации, которое он дал по итогам обращения граждан.

Также по поручению президента РФ идут работы на площадке школы №75 на улице Академической, где возводят новое здание начальной школы. На объекте завершены работы по устройству фундамента и армирование каркаса здания спортивного зала. Завершаются работы по устройству армирования колонн основного здания. Производятся работы по подготовке арматуры стен.

В хорошем темпе идут работы на площадках школ №53 и №57. Общая готовность здания начальной школы СОШ №53 составляет 36%, сейчас там на блоке 2 кладут кирпичные стены, возводят перегородки, уже приступили к монтажу металлоконструкций блока 3. На 60% выполнены работы по возведению здания начальной школы СОШ №57. Рабочие уже приступили к устройству кровли, монтажу внутренних сетей электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Монтируют окна и двери, проводят устройство сцены и трибун в актовом зале.