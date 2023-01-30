Число заемщиков, выбирающих кредиты на основе персонального кредитного рейтинга, удвоилось в России

В 2022 году НБКИ рассчитало россиянам более 11 млн рейтингов Национальное бюро кредитных историй в 2022 году предоставило российским гражданам более 11,1 млн персональных кредитных рейтингов (ПКР). По сравнению с предыдущим годом рост составил 126% (в 2021 году ПКР был рассчитан заемщиками 4,9 млн раз).

Граждане запрашивают ПКР в НБКИ для оценки собственного уровня кредитоспособности и самостоятельной оценки возможностей получения нового кредита. Чем выше значение ПКР – тем выше вероятность одобрения кредитной заявки и лучше условия кредитования.

«Умный» порядок оформления новых кредитов пользуется наибольшей популярностью у граждан со средним и высоким уровнем кредитоспособности. При этом среднее значение ПКР у граждан, запросивших рейтинг перед своим обращением за кредитом, составило 343 балла. Это выше, чем средний показатель рейтинга по всей банковской системе (336 баллов).

В целом, из всех российских заемщиков, контролировавших свой ПКР в 2022 году, средний, высокий и очень высокий уровень кредитоспособности (150-999 баллов) имеют 61%. У 39% заемщиков ПКР оказался на уровне менее 150 баллов.

«Персональный кредитный рейтинг стал для многих россиян простым и доступным инструментом контроля финансового здоровья, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Многие на практике убедились, что это возможность получения кредита на выгодных условиях. Более того, все большее распространение получают практики учета кредитной истории при отборе кандидатов на замещение вакансий, связанных с высокой степенью финансовой ответственности, определении стоимости страховки, сдачей различных объектов в аренду или лизинг. То есть необходимость ПКР заметна во все более широких сферах. Учитывая это, мы сохранили в 2023 году возможность для граждан получать ПКР бесплатно и без ограничений. Надеемся, что это поспособствует росту финансового здоровья всей страны».