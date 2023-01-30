Лесоперерабатывающее предприятие в Иркутской области задолжало работникам 6,5 млн рублей

Предприятие, занимающееся лесопереработкой и осуществляющее деятельность в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, задолжало работникам, более 6,5 млн рублей по зарплатам, сообщили в региональной прокуратуре.

Организация не платила деньги 91 сотруднику в период с июня по декабрь 2022 года. «В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю предприятия и направила в суд заявления о взыскании задолженности», – говорится в сообщении.

После вмешательства надзорного органа долг перед работниками был полностью погашен.