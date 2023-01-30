Продолжается поиск инвесторов в Федеральный центр химии в Усолье-Сибирском

20 инвесторов уже изъявили желание вступить в кластер. Работы по созданию центра химии ведутся по поручению министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с октября 2022 года.

Площадку «Усольехимпрома», где Федеральный экологический оператор проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда, сегодня с рабочим визитом посетил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители «Росатома».

Как рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, работы на промплощадке ведутся ускоренными темпами. В 2022 году был досрочно завершен демонтаж 204 зданий с экономией бюджета, что позволило взять в работу еще 37 объектов без привлечения дополнительных средств. Помимо этого, в 2022 году проведены мероприятия по мобилизации персонала и строительной техники на площадке строительства экотехнопарка «Восток», выполнены работы подготовительного периода.

– В 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических емкостей, – пояснил Андрей Лебедев.

Также Игорь Кобзев посетил предприятие ООО «ПМК», где производят наполнители для средств регенерации воздуха и защиты органов дыхания.

После выезда глава региона принял участие в заседании штаба по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском, которое состоялось под руководством заместителя Министра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

Работа по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском ведется по поручению заместителя Председателя Правительства РФ – Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с октября 2022 года. В рамках этого проекта идет работа по формированию межрегионального кластера химической промышленности. На сегодняшний день 20 предприятий уже изъявили желание вступить в кластер. Создание Федерального центра химии и межрегионального кластера позволит предприятиям города выводить на рынок высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью в фармацевтике и медицине, лесохимии, агропромышленном комплексе и других быстрорастущих индустриях.

– Минпромторг России активно поддерживает проект создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Мы ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов для запуска проектов по ранее выбранным магистральным направлениям, обсуждаем возможные меры поддержки. Уверен, что реализация проекта внесет большой вклад в развитие российской мало- и среднетоннажной химии, – отметил Михаил Иванов.

– Создание Федерального центра химии – стратегически важный проект как для города Усолье-Сибирское, так и для всего региона в целом. Эта работа идет под пристальным вниманием Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли страны. Особое внимание при реализации этого проекта необходимо уделить развитию инфраструктуры Усолья-Сибирского, – рассказал Игорь Кобзев.