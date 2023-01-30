Шесть предприятий Приангарья получат рекомендации АСИ по развитию промтуризма

Предприятия Иркутской области, готовые развивать промышленный туризм, работают с федеральными экспертами Агентства стратегических инициатив, которые прибыли в Иркутск. В течение трех дней они посетят шесть предприятий, которые участвуют в акселерационной программе АСИ по развитию промтуризма «Открытая промышленность». Завершит визит стратегическая сессия с участием промпредприятий Иркутской области, туристических компаний и органов власти.

Напомним, в конце 2022 года команда Иркутской области в рамках конкурсного отбора заявок вошла в топ-20 регионов и стала участником II Всероссийского акселератора по промышленному туризму «Открытая промышленность», организаторами которого выступают АНО «Агентство стратегических инициатив», РАНХиГС при Президенте Российской Федерации и Минпромторг России. Оператором реализации данного проекта в Иркутской области стал Фонд развития промышленности Приангарья.

– В Иркутской области есть промышленный туризм, многие компании не первый год развивают это направление. Крупные предприятия проводят экскурсии в рамках профориентационной работы для привлечения потенциальных сотрудников, малый и средний бизнес сделали промтуризм отдельным бизнес-проектом. Но благодаря акселератору АСИ появилась возможность, с одной стороны, улучшить этот продукт при участии экспертов, а с другой – сделать эту работу системной, сформировав полноценную стратегию развития направления в Иркутской области, в рамках которой предприятия будут готовы принимать туристов, а туристические компании и органы власти со своей стороны помогут создать спрос на эти услуги, – сказала Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области.

Акселератор включает три образовательных модуля, практические занятия в Центрах компетенций, экспертные выезды, доработку и продвижение формируемых продуктов. На данный момент шесть предприятий-участников определились с целями по промышленному туризму и сформировали технологические карты – экскурсионные маршруты – в зависимости от поставленных целей. На основании комментариев экспертов по итогам визита предприятия доработают свои программы, и они станут частью единой стратегии промышленного туризма Иркутской области.

– Промтуризм – это инструмент для решения социально-экономических задач. Основной запрос у предприятий Иркутской области – привлечение кадров, продвижение локальных брендов и формирование потребительской лояльности. Особенно актуальна для Иркутской области производственно-экологическая тематика, ESG-повестка. Наша задача в рамках экспертного тура – дать рекомендации по разработанным экскурсиям, проработать инициативы и мероприятия по формированию стратегии промышленного туризма Иркутской области до 2025 года, – рассказала Наталья Кисельникова, куратор Иркутской области в рамках программы развития промтуризма.

Справка:

В числе экспертов – Наталья Кисельникова, разработчик методологии развития промтуризма АСИ; Александр Потапов, исполнительный директор агентства бизнес-туризма MICE MARKET; Денис Александров, руководитель проекта «Больше чем работа», который помогает российской молодежи посетить действующие системообразующие предприятия и пройти на них практику или программу стажировки; Амалия Акопова, основатель первого туроператора по аутентичной Армении с акцентом на промышленный и этногастрономический туризм, ведущая авторской программы о внутреннем туризме «Дома хорошо» на «Москва FM».

В состав региональной команды вошли представители Правительства Иркутской области, муниципалитетов Иркутской области, учреждений высшего и среднего образования, туристические операторы региона, а также представители десяти промышленных предприятий региона: ГК «Иркутская нефтяная компания», ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» (филиал Иркутской ГЭС), ООО «Фабрика мороженого «Ангария», МУП «Комбинат питания г. Иркутска», ООО «Азия Мьюзик Компани», ООО «Ангарская Швейная фабрика», ООО «Усольские узоры», ООО ТД «Элит Трейд», Ангарский технопарк, также в ходе реализации проекта к нему подключилась компания «Байкалкварцсамоцветы».