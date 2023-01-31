“ВодоходЪ” рассказал о деталях меню в экспедиционному туре по зимнему Байкалу

Команда шеф-поваров компании “ВодоходЪ” в новом сезоне подготовила для круизных путешествий специальное меню. Так, в экспедиционных турах по зимнему Байкалу основной акцент сделан на кулинарных традициях народов Сибири и блюдах северной кухни.

Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”

Оригинальный байкальский сет из местных продуктов туристы смогут попробовать прямо на льду на первой арктической станции Байкала — “Боро-Боро”.

– Закуски из дикоросов, тройная уха из хариуса, форели и других байкальских рыб, ангарская форель горячего копчения прямо с коптильни, домашние десерты с черемухой и брусникой – угощения из сибирских деликатесов откроют новые горизонты вкусов, – говорится в сообщении.

Компания предлагает 6-8 дневные экспедиции на Байкал в период с 3 февраля по 3 апреля. Стоимость туров – от 152-269 тыс. руб.