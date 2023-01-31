Новости

“ВодоходЪ” рассказал о деталях меню в экспедиционному туре по зимнему Байкалу

Команда шеф-поваров компании “ВодоходЪ” в новом сезоне подготовила для круизных путешествий специальное меню. Так, в экспедиционных турах по зимнему Байкалу основной акцент сделан на кулинарных традициях народов Сибири и блюдах северной кухни.

<p>Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”</p>

Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”

Оригинальный байкальский сет из местных продуктов туристы смогут попробовать прямо на льду на первой арктической станции Байкала — “Боро-Боро”.

Читайте также:

Спрос на поездки подогрели длинные февральские выходные
30 января 2023
Строящийся в Иркутске быстровозводимый отель примет первых посетителей летом 2023 года
28 января 2023

– Закуски из дикоросов, тройная уха из хариуса, форели и других байкальских рыб, ангарская форель горячего копчения прямо с коптильни, домашние десерты с черемухой и брусникой – угощения из сибирских деликатесов откроют новые горизонты вкусов, – говорится в сообщении.

Компания предлагает 6-8 дневные экспедиции на Байкал в период с 3 февраля по 3 апреля. Стоимость туров – от 152-269 тыс. руб.

<p>Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”</p>

Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”


<p>Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”</p> <p>Фото предоставлено компанией ВодоходЪ”</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (607)


Реклама на сайте

Майнеры
«Майнинг находится вне правового поля» – Игорь Рунец, BitRiver
Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт
Майнинг в жилых домах могут полностью запретить
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес