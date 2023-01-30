Жители Усть-Илимска попросили возбудить уголовное дело из-за закрытия в городе трамвая

Видиообращение к председателю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину записали жители г. Усть-Илимска Иркутской области – они попросили возбудить уголовное дело по факту закрытия в городе скоростного трамвая.

«Жители Усть-Илимска уже много раз ответили мэру города и чиновникам, что мы категорически против замены трамваев на автобусы. Нам нужны именно трамваи. Мы обращались в администрацию, чтобы нашу трамвайную линию забрали в ведение региона, но никаких решений до сих пор не принято. У нас здесь 40-градусные морозы, без трамваев многие люди просто не могут перемещаться по городу», – сообщается в видеообращении.

Жители Усть-Илимска попросили Бастрыкина, помимо возбуждения дела, привлечь к ответственности лиц, которые причастны к закрытию предприятия.

Напомним, трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. В 2023 году планируется разобрать трамвайную линию. По информации СМИ, предприятие закрывают из-за отсутствия возможности обновить трамвайный парк: у новых вагонов отличается колея рельсов. Для современных трамваев необходимо демонтировать имеющиеся рельсы и уложить новые.