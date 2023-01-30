Двоих жителей Байкальска обвинили в сдаче в аренду вымышленных домов в пяти регионах

Обвинение в мошенничестве и краже предъявили двоим жителям города Байкальска Слюдянского района Иркутской области – по версии следствия, они сдавали в аренду вымышленные дома и продавали несуществующую сельхозтехнику в пяти регионах России, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2020-2022 годах обвиняемые с целью похитить деньги у людей размещали в Интернете фиктивные объявления о продаже несуществующей сельхозтехники и сдаче в аренду гостевых домов в выходные и праздничные дни.

«Достигнув договоренности с потерпевшими, просили их переводить предоплату на подконтрольные банковские карты, которые злоумышленники под разными предлогами оформляли на людей, не имевших постоянного источника дохода», – уточнили в прокуратуре.

В результате 26 жителям Иркутской, Кемеровской областей, Республик Тыва, Бурятия и Забайкальского края причинен ущерб общую сумму более 650 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.