Новости

Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения о закрытии трамвая в Усть-Илимске

Обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину записали и опубликовали в соцсетях жители Усть-Илимска Иркутской области по факту закрытия трамвая в городе – после этого глава ведомства поручил возбудить уголовное дело, сообщили в СК РФ.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому возбудить уголовное дело и представить  доклад о предварительных результатах его расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Ранее в связи с обращением жителей Иркутской области к председателю Следственного комитета России с просьбой разобраться в ситуации с закрытием линии скоростного трамвая в городе Усть-Илимске региональным следственным управлением была организована проверка по уголовной статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. В 2023 году планируется разобрать трамвайную линию. По информации СМИ, предприятие закрывают из-за отсутствия возможности обновить трамвайный парк: у новых вагонов отличается колея рельсов. Для современных трамваев необходимо демонтировать имеющиеся рельсы и уложить новые.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Майнеры
«Майнинг находится вне правового поля» – Игорь Рунец, BitRiver
Общие мощности российских майнинговых компаний по итогам 2022 года превысили 500 МВт
Майнинг в жилых домах могут полностью запретить
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес