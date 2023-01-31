Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения о закрытии трамвая в Усть-Илимске

Обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину записали и опубликовали в соцсетях жители Усть-Илимска Иркутской области по факту закрытия трамвая в городе – после этого глава ведомства поручил возбудить уголовное дело, сообщили в СК РФ.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах его расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.

Ранее в связи с обращением жителей Иркутской области к председателю Следственного комитета России с просьбой разобраться в ситуации с закрытием линии скоростного трамвая в городе Усть-Илимске региональным следственным управлением была организована проверка по уголовной статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. В 2023 году планируется разобрать трамвайную линию. По информации СМИ, предприятие закрывают из-за отсутствия возможности обновить трамвайный парк: у новых вагонов отличается колея рельсов. Для современных трамваев необходимо демонтировать имеющиеся рельсы и уложить новые.