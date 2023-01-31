Новости

Россияне снова могут скачать софт Adobe

Компания открыла российским пользователям доступ к Photoshop, Premier и другим программам, выяснили «Известия».

Эта опция была заблокирована с марта прошлого года, когда компания объявила об уходе из РФ и запретила продажи своей продукции на ее территории. При этом говорить о полноценном возвращении корпорации в Россию нельзя – покупка новых лицензий на ее продукты по-прежнему невозможна, а продлить действующую могут только корпоративные клиенты.

Компания Adobe открыла российским пользователям доступ к скачиванию своего программного обеспечения. На страницу софта на официальном сайте корпорации снова можно зайти с российских IP-адресов. Ранее страница была недоступна, там демонстрировалось сообщение, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Вновь скачать можно любое программное обеспечение из коллекции приложений Adobe Creative Cloud как для Windows, так и для MacOS.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
На туристическом рынке подсчитали потери за три года
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть
Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на его страну
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес