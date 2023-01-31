Об этом РИА Новости рассказал источник в Госдуме.
«Говорят, что 20-21 февраля», – уточнил собеседник агентства.
По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.
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Новости
Путин может огласить послание Федеральному собранию в двадцатых числах февраля
Об этом РИА Новости рассказал источник в Госдуме.
«Говорят, что 20-21 февраля», – уточнил собеседник агентства.
По его словам, обращение главы государства к парламенту не запланировано на 24 февраля.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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