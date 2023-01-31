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Рост на российском рынке акций идет широким фронтом. Что это значит?

Несмотря на негативный внешний фон, российский рынок сумел продолжить поступательный рост. Индекс МосБиржи в понедельник закрылся на новой недельной вершине в неплохом плюсе (2204,41 п., +0,69%), чему способствовало резкое ослабление рубля (USD/RUB: 70,41 (+1,36%).

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– Валютный фактор оказывал ощутимую поддержку нашему рынку. Рубль в начале основной сессии стал активно дешеветь, обновляя трехнедельные минимумы. Однако вряд ли мы лишь благодаря этому смогли бы показать столь устойчивую восходящую динамику, особенно на фоне резкого ухудшения ситуации на мировых рынках во второй половине торгов. Относительная сила российского рынка, отмеченная в пятницу, сегодня стала еще более отчетливой. Мы реагируем на малейшее улучшение внешнего фона и почти не замечаем негативные сигналы даже от нефти, – отмечают эксперты БКС.

По их мнению, это может свидетельствовать о возвращении устойчивого спроса на акции со стороны широкого круга инвесторов, в том числе крупных.

Рост идет широким фронтом: пользовалось спросом большинство представителей всех секторов. Это также подтверждает достаточно стабильный интерес инвесторов в целом к рынку акций, основанный не только на сиюминутных спекулятивных настроениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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