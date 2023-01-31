Иркутский ГАУ: Главная задача – обеспечить агропромышленный комплекс кадрами высшей квалификации

Российское сельское хозяйство приковывает к себе внимание в связи с тем, что демонстрирует динамичный рост в последнее десятилетние, но особенный скачок развития мы наблюдаем в последние годы. В современных реалиях экономической повестки, поддержка и развитие агропромышленного комплекса, в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, являются одной из приоритетных государственных задач.

Отрасль непрерывно развивается, становясь все более высокотехнологичной. А значит, предъявляется все больше требований к уровню подготовки будущих ветеринаров, агрономов, агроинженеров, экологов, технологов и других специалистов высшей квалификации АПК.

На территории Иркутской области, уже более 80-ти лет подготовкой профессиональных кадров в сфере сельского хозяйства занимается Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского. В 2022 году на обучение было зачислено более 1,8 тысячи учащихся, по сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 300 абитуриентов. Более того, по статистическим данным приемной кампании 2022, только 17% профильных вузов России закрыли все бюджетные места до окончания сроков приемной кампании, и Иркутский ГАУ вошел в этот рейтинг. Рейтинг учебных заведений, которые пользуются огромным доверием со стороны абитуриентов и желанием получить профессиональные знания именно здесь.

«Наша главная задача – подготовка высококвалифицированных специалистов для Иркутской области и Забайкальского края. После окончания среднего образования ребята выбирают не только ВУЗ, они выбирают свое будущее – перспективное трудоустройство, востребованность на рынке труда, профессиональные компетенции. Это именно то, что мы можем дать нашим студентам. Основной приоритет – образование наших ребят должно полностью соответствовать потребностям региона и страны», - говорит ректор сельскохозяйственного ВУЗа Николай Дмитриев.

Николай Дмитриев, ректор ИрГАУ

Самый высокий конкурс в прошлом году был на направление «Теплотехника и теплоэнергетика» – 9 человек на место. Чуть меньшей популярностью у абитуриентов пользовались направления «Электротехника и электроэнергетика», «Агроинженерия», «Ландшафтная архитектура». Также активно поступают на агрономов, инженеров-механиков. А уже в этом учебном году в университете планируется открыть как минимум два новых направления подготовки в сфере IT-технологий, что соответствует современному тренду развития.

«Наши интересы в сфере развития специализированного кадрового потенциала области, профильного образования и общей концепции современного профессионального аграрного образования, с Иркутским ГАУ совпадают полностью. Россельхозбанк сотрудничает с ВУЗом уже больше пяти лет. Мы понимаем значимость высокообразованных специалистов в сфере сельского хозяйства – это тот фундамент, который помогает АПК области выйти на новый уровень производства. Для поддержки одаренных студентов мы ежемесячно выделяем повышенную стипендию. В 2022 году свидетельства о присвоении звания «Стипендиат АО «Россельхозбанк» получили пять студентов ИрГАУ. Причем, в этом году Россельхозбанк выделил повышенную стипендию одному аспиранту ВУЗа. Совместно с университетом реализовали второй поток обучения в уникальном образовательном проекте «Школа фермера», по итогам которого выпустили 30 фермеров, большая часть из которых уже занимается сельскохозяйственным бизнесом. И впереди много планов, проектов и мероприятий, в успешной реализации которых мы не сомневаемся, так как у нас общие цели – развитие агропромышленного комплекса региона и постоянное движение вперед», - отметила директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

Наталья Баркова, директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка.

Если говорить о студенческой географии – она очень обширна. На обучение приезжают ребята не только из различных регионов Российской Федерации, за аграрными знаниями в Иркутск едут студенты из Алжира, Марокко, Индонезии, Южной Кореи, Японии и Китая. Представители стран, которые на сегодняшний день входят в соглашение БРИКС.

Также важна и деятельность аграрного университета в составе межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Байкал». Иркутский ГАУ стал первым вузом – участником программы, чьи преподаватели провели программу повышения квалификации для сотрудников научно-образовательных организаций – участников МНОЦ «Байкал», индустриальных партнеров и аспирантов Центра организации.

«В университете каждый день происходят различные события: открытия, новости, турниры, состязания. Мы стремились создать определенную «живую» среду для наших ребят, которая не ограничивается только учебным процессом. Комфортный быт, занятия по интересам, участие в различных программах – это все делает процесс обучения легким, это та, пожалуй, самая запоминающаяся часть нашей жизни, которую мы называем студенчество. И, судя по статистике приемной кампании, нам это удалось», - отмечает ректор Иркутского ГАУ.