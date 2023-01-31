1,5 трлн рублей потратили россияне на покупку новых авто в 2022 году

За весь прошлый год на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,5 трлн рублей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Данный результат оказался вдвое ниже уровня годичной давности, став наименьшим за последние 12 лет, т.е. начиная с 2011 года. Напомним, что в 2021 году на новые легковые автомобили была потрачена рекордная сумма денежных средств – чуть более 3 трлн рублей.

Как отмечают эксперты агентства, падение финансовой емкости рынка во многом произошло из-за резкого снижения количества купленных машин. Напомним, что по данным АО «ППК», в 2022 году объем рынка новых легковых автомобилей составил 626,3 тыс. единиц. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2021 году.