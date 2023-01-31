Лоукостер «Победа» открывает рейсы в Бодрум

Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам из аэропорта Внуково. С 1 сентября 2023 года рейсы будут ежедневными. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Кроме этого, среди турецких маршрутов «Победы» рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Аланию, а также планируются рейсы из Москвы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.

Сейчас в международных направлениях «Победы» также Республика Беларусь, Армения и ОАЭ.