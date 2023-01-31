Новости

Премию имени Леонида Гайдая впервые вручили в Иркутске

Иркутский режиссер Павел Скоробогатов стал лауреатом первой кинопремии Союза кинематографистов России молодым российским режиссерам в год празднования 100-летия Леонида Гайдая. Награду вручили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Иркутского отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Премия была учреждена Союзом кинематографистов России по инициативе губернатора Приангарья.

Вручение премии состоялось перед открытием творческого вечера заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей, приуроченного к празднованию 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая. Гостей вечера приветствовала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В своем видеообращении она выразила уверенность, что год юбилейных мероприятий в честь выдающегося режиссера откроет новые творческие имена.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Леонида Гайдая, можно на официальном сайте министерства культуры Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
На туристическом рынке подсчитали потери за три года
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть
Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на его страну
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес