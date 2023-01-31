Премию имени Леонида Гайдая впервые вручили в Иркутске

Иркутский режиссер Павел Скоробогатов стал лауреатом первой кинопремии Союза кинематографистов России молодым российским режиссерам в год празднования 100-летия Леонида Гайдая. Награду вручили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Иркутского отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Премия была учреждена Союзом кинематографистов России по инициативе губернатора Приангарья.

Вручение премии состоялось перед открытием творческого вечера заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей, приуроченного к празднованию 100-летия со дня рождения Леонида Гайдая. Гостей вечера приветствовала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В своем видеообращении она выразила уверенность, что год юбилейных мероприятий в честь выдающегося режиссера откроет новые творческие имена.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Леонида Гайдая, можно на официальном сайте министерства культуры Иркутской области.