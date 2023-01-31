Новости

Банк «Союз» в феврале начисляет повышенные бонусы в категории «Аптеки»

Банк «Союз» сообщил, что в феврале 2023 года категорией начисления повышенных бонусов является категория «Аптеки».

Размер начисляемых бонусных баллов составляет:

по премиальной карте «World Black Edition»:

  • 10% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 3% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


по карте «Мой бонус», карте «Ингосстраха» и карте агента «Ингосстраха»:

  • 8% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 2% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.


по зарплатной карте:

  • 2% - от суммы покупок по карте по всему миру в магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет), относящихся к категории повышенных бонусов;
  • 0,5% - от суммы покупок по карте в остальных магазинах и предприятиях (в т.ч. в Интернет) по всему миру.
  • За одну операцию начисляется не более 3 тыс. баллов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
На туристическом рынке подсчитали потери за три года
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть
Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на его страну
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес