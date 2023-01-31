Продукты собственных марок «Слаты» протестировали Валеева, Мальм и Ветрова

Компания «Слата» решила провести эксперимент и пригласила на дегустацию товаров СТМ людей, которые точно не умеют врать лицом, более того, их лица узнаваемы, а слово имеет вес, – ведущих и редакторов теле- и интернет-каналов, общественных деятелей.

Что такое СТМ? Многие ли понимают эту часто используемую аббревиатуру и в чем выгода для покупателей от приобретения таких продуктов? Почему торговые сети все чаще стали говорить о собственных торговых марках, какие товары «Слата» и «ХлебСоль» производят для своих покупателей? Как высказался один из гостей эксперимента, «производство здесь для своих!». Так ли это и какие оценки поставили дегустаторы, смотрите и читайте далее.

В дегустации участвовали (слева направо): Александр Мальм – директор интернет-канала «Слива», Наталья Ветрова – ведущая телеканала «АИСТ», общественный деятель, Светлана Валеева – ведущая телеканала «Вести-Иркутск», Александр Откидач – предприниматель, общественный деятель.

Всем было предложено продегустировать 10 продуктов, производимых специально под торговыми марками сетей «Слата» и «ХлебСоль»: хлеб с маслом, кабачковую икру, грудинку с карбонатом, два вида гречки, чипсы, консервированные персики и ананасы.

Форма оценок, которую предложили организаторы, была как классической и привычной: цифра 3 – не совсем нравится, 4 – хорошо, 5 – я бы купил, так и на языке эмодзи, который прочно вошел в нашу жизнь и с легкостью говорит об эмоциях.

Первая подача явно удивила гостей, ведь не так часто многие из нас выбирают на завтрак просто хлеб с маслом, но, как оказалось, хлеб СТМ – багет французский 250 граммов бренда «Калачи Усачи» – очень часто покупают наши гости. Александр Мальм не смог отказаться от бутерброда, даже несмотря на то что усиленно занимается спортом и обычно не ест хлебобулочные изделия.

Масло СТМ, а именно Крестьянское РОСТ 72,5%, 170 граммов, вызвало неподдельный интерес и у Александра Откидача, который поделился, что в его семье всегда на столе есть хлеб и масло, а еще предположил по вкусу продукта его стоимость от сети – и угадал! Заметим, что дегустаторы в целом позитивно оценили продукты, отметив только, что предпочитают на хлебе подмороженное масло.

Оценка средняя хлебу с маслом: 4,3; эмоции позитивные.

Для полноты картины и понимания, откуда везут эти продукты, кто их производит и почему они дешевле, высказалась руководитель СТМ торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Анна Невенченная. Так, Анна сообщила, что собственная, или частная торговая марка (англ. private label), – это торговая марка, владельцем которой является розничная сеть, в нашем случае «Слата» и «ХлебСоль». Создавая частные марки, компания получает больший контроль над производством, качеством товара, ценообразованием и распределением.

Ключевым преимуществом собственных торговых марок сети является то, что они дешевле аналогов до 30%. Низкие затраты на рекламу и маркетинг за счет достаточности продвижения товара на месте продаж значительно снижают себестоимость товара.

В следующей подаче был продукт, который кто-то помнит из детства, – кабачковая икра, а гурманским дополнением карбонат и грудинка. Специалисты сети подчеркнули, что задача продуктов СТМ в том, чтобы предложить достойную альтернативу в каждой категории товара. И эта альтернатива получила восторженные оценки дегустаторов!

Икра из обжаренных кабачков популярного бренда РОСТ стала лидером среди вкусовых сосочков дегустаторов. Продукт был полностью опробован до пустой тарелки. Девушки поделились, что покупают ее очень часто. Наталья Ветрова предпочитает ее с макаронами, а вот Светлане Валеевой она дарит теплые воспоминания о детстве. Александр Откидач честно признался, что это единственный продукт, который получается куда вкуснее, чем у фермеров при собственном производстве, и именно эта икра удостоилась отличной оценки у всех дегустаторов.

Оценить же карбонад (300 г) или грудинку бренда «Кусно» (290 г) оказалось сложнее, так как вкусовые предпочтения к мясной продукции оказались у всех разные: «посолонее бы», «а я не люблю соленую», «мне нравится, что карбонат нежирный и суховатый», «а я люблю насыщенный и сыровяленый».

Оценка средняя икре: 4,8; эмоции восторженные. Оценка средняя мясной продукции: 4,5; эмоции приятные.

В третьей подаче «Слата» представила товар, который становится фаворитом новостей и мерилом цен во времена социально-экономической нестабильности. Речь идет о королеве круп – гречке. На полках магазинов представлен огромный выбор. Есть ли в ней принципиальные вкусовые отличия или это больше маркетинг и удобство варки, проверили на дегустации.

Как поделились гости, по сравнению с детьми гречка в их рационе - блюдо редкое. Принципиальных отличий в гречке различных брендов и той, что продается в обычном пакете по «первой социальной цене» марки «Простой выбор» (1 кг), а также из среднего ценового сегмента они не видят. Как отметил Александр Откидач, гречка – это такой интимный продукт, который можно испортить только неправильным приготовлением. В его семье предпочитают гречку альденте, а дед учил двенадцати способам приготовления этой крупы!

Однако из представленных трех вариантов все дегустаторы предпочли второй – гречку под собственной торговой маркой компании «Слата» – «Гурмиссимо». Эта торговая марка появилась в сети в конце 2022 года и представляет крупы всех видов в среднем ценовом сегменте, произведенных в Алтайском крае.

Оценка средняя гречке «Гурмиссимо»: 4,5; эмоции приятные.

Следующей проверке подвергся продукт, который дегустаторы отнесли к разряду «когда хочется поесть какой-нибудь гадости». Они отметили, что подобным себя балуют редко, считая его весьма неполезным, но детям покупают часто.

Оценить предстояло чипсы в банках, бренд которых был скрыт. А еще нужно было угадать чипсы под брендом CHIPS собственной торговой марки РОСТ, которые компания производит на заводе самого популярного бренда чипсов зарубежом.

Эмоции от дегустации этого продукта были весьма неоднозначные. Кто-то отметил, что не едят чипсы в принципе и оценить их правильно не могут. Наверное, на такую дегустацию нужно было приглашать детей и молодежь… Так или иначе, гости смогли отличить чипсы «Слаты» от известных «Лейс».

Предполагая такой ответ, организаторы использовали попытку № 2: Еще раз подали чипсы, только уже со вкусом краба из мягкой упаковки.

Оригинальность подхода дегустаторов превзошла ожидания: чипсы оценивали по количеству картофеля, их загорелости, так называемой химозности во вкусе и вновь отметили, что восприятие продукта действительности меняется, если их употреблять не из упаковки, как привыкли многие, и пробовать оценивать досконально по параметрам. Впечатления и эмоции разделились, что вновь говорит о том, что продукт на любителя и каждый найдет свой вкус.

В завершение дегустаторам подали консервированные персики и ананасы. Эту продукцию под собственной торговой маркой сети «Слата» и «ХлебСоль» стали поставлять в магазины впервые в 2022 году. Персики везут из Китая, ананасы из Вьетнама. Стоит отметить, что продукт относится в «первой цене» или к самому дешевому среди предложений.

В данной оценке важно было выяснить, насколько гости смогут понять, что продукт недорогой, и повлияет ли это на оценку и вкус. Эксперимент еще раз показал, что отличий во вкусе гости не заметили, но подчеркнули, что при выборе таких продуктов часто обращают внимание на упаковку и стилистику. Как отметил Александр Мальм, зелень, пальмы, сочные оттенки вызывают аппетит и желание купить, что он, собственно, и увидел позже и на паковках СТМ продукта «Слаты».

Оценка средняя консервированным ананасам и кабачкам: 4,5; эмоции сочные и позитивные.

Последним завершающим аккордом стала подача в закрытой коробке продукта, который, по мнению сети, не нуждается в оценке. Попробовав угадать, гости сразу поняли, что это будет или сладкий продукт, или мучное изделие. Фаворитом покупателей оказался торт «Наполеон», который по особому рецепту производят для компании «Слата». За год сети продают около 370 тысяч единиц этого шедевра!

Итак, фавориты товаров под собственными торговыми марками у дегустаторов стали: