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Девушка провалилась под лед на Байкале

29 января в районе поселка Листвянка Иркутского района на озере Байкал произошел инцидент, связанный с провалом человека по лед. Об этом стало известно из социальных сетей, где пострадавшая иркутянка разместила пост.

Она уточнила, что, как и многие другие отдыхающие, решила погулять по байкальскому льду. В трех метрах от берега внезапно оказалась в воде – лед нагрузки не выдержал. Со слов девушки, ее возмутило отсутствие запрещающих знаков и аншлагов, а также реакции со стороны администрации поселка, куда она обратилась.

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Сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам обращают внимание жителей и гостей региона, что резкие перепады температур значительно ухудшают ледовую обстановку на Байкале. В районе Листвянки толщина льда неоднородна – от 5 до 25 сантиметров, имеются торосы, трещины, лед подвижен, на него проступает вода.

В районе поселка Большие Коты – становые трещины. На Южном побережье завершено становление ледового покрова, при этом также наблюдаются подвижки льда, трещины. В проливе Малое Море – становая трещина от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских Ворот, имеются разрывы ледового поля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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