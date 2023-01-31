Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Братске в январе

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 18 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения января в Братске.

На первом месте – вакансия врача-специалиста с зарплатой от 100 000 руб. Работодатель обещает полный соцпакет.

Руководителю направления в Братске готовы платить от 82 000 руб. Требуется опыт работы от 3 лет.

На третьем месте – вакансия врача-эндоскописта на запрплату от 80 000 руб.

Замыкают рейтинг вакансий в Братске вакансии врача акушера-гинеколога в Иркутском диагностическом центре (78 000 – 110 000 руб.) и инженера-программиста автоматизированных систем управления технологическими процессами (от 68 000 руб.).

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в январе – предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

Среди наиболее высокооплачиваемых предложений в Братске, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Иваново, Калининграде, Калуге, Великом Новгороде, Владимире, Вологде и Нижневартовске – вакансии врачей. Так, самым высокооплачиваемым предложением стала вакансия стоматолога ортопеда-имплантолога в Нижневартовске с зарплатой от 250 000 руб. На втором месте − вакансия врача стоматолога-ортодонта с зарплатой от 200 000 руб. Врачу-специалисту в Братске, врачу онкологу в Мурманске и врачу-колопроктологу в Калуге предлагают от 100 000 руб., врачу акушеру-гинекологу в Комсомольске-на-Амуре − от 94 792 руб., детскому врачу-стоматологу во Владимире − от 80 000 руб., врачу-терапевту в Великом Новгороде – от 75 тыс. руб., врачу-урологу в Вологде – от 70 тыс. руб.

В Комсомольске-на-Амуре и Брянске в топ вошли вакансии в сфере управления финансами. Так, бухгалтеру в Братске предлагают 80 000 – 100 000 руб., а главному бухгалтеру в Комсомольске-на-Амуре − от 100 000 руб.

В Калуге среди лучших по оплате – вакансия инженера (от 150 тыс. руб.), в Благовещенске – программиста «1С» (80 000 – 110 000 руб.), в Калининграде – руководителя IT-отдела (от 170 000 руб.), в Архангельске – заместителя директора по реализации и сбыту (от 100 000 руб.), в Курске – мастера по радиографическому контролю (от 80 000 до 110 000 руб.).