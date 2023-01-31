МЧС не рекомендует проводить экспедицию «Вокруг Байкала за 8 дней»

Мероприятие запланировано на 2 февраля.

30 января стало известно о запланированном на 2 февраля старте экспедиции на мотовездеходах «Вокруг Байкала за 8 дней», цель которой – проход по периметру озера Байкал без выезда со льда.

Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, вопреки требованиям федерального и областного законодательства, организаторы не уведомили компетентные органы о проведении мероприятия за 10 дней до его начала.

«Таким образом экспедиция на мотовездеходах «Вокруг Байкала за 8 дней» не рекомендована к проведению из-за несоответствия требованиям законодательства. Информация об этом доведена до организаторов мероприятия и передана в ряд надзорных органов для принятия правовых мер», – говорится в официальном заявлении.