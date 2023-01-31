Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за закрытия трамвайной линии в Усть-Илимске

Об этом председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина попросили жители города, где уже больше месяца закрыта трамвайная линия.

Граждане выступают с критикой следствия. Ранее в связи с обращением региональный СК организовал проверку по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Позовскому Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах его расследования. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении СК РФ.

Напомним, трамваи в Усть-Илимске перестали возить пассажиров 22 декабря. Последнюю трамвайную линию между городом и ЛПК, по которой люди передвигались на работу, закрыли 31 декабря. В 2023 году планируется разобрать трамвайную линию. По информации СМИ, предприятие закрывают из-за отсутствия возможности обновить трамвайный парк: у новых вагонов отличается колея рельсов. Для современных трамваев необходимо демонтировать имеющиеся рельсы и уложить новые.