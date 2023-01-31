Число банков для выплат военным могут сократить

Предложение Минобороны должно снизить риск того, что информация о дислокации войск и персональные данные военных попадут к третьим лицам, сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Министерство обороны России предлагает поменять систему денежных выплат военным: сейчас получать довольствие они могут почти в 80 банках, но ведомство хочет ограничить эти операции более узким кругом кредитных организаций. Законопроект с соответствующими поправками в закон «Об обороне» разработан Минобороны и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

Минобороны предлагает поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также кредитным организациям, перечень которых определит правительство. В документе речь идет о перечислении денежного довольствия, заработной платы и иных выплат военнослужащим, федеральным гражданским госслужащим и работникам Вооруженных сил России.