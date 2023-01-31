МВФ ожидает символического роста ВВП России

Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global:

Международный валютный фонд неожиданно повысил прогноз роста российского ВВП. В конце прошлого года фонд ориентировался на сокращение экономики РФ в текущем году на 2,3%, обновленный гайденс предполагает ее восстановление на 0,3% и рост на 2,1% в 2024-м. Прогноз увеличения мирового ВВП пересмотрен с 2,7% до 2,9%, что прежде всего связано с ожидаемым ускорением роста экономики КНР с 3% в 2022 году до 5,2% в 2023-м ввиду снятия многочисленных карантинных ограничений. Не менее значимым драйвером роста мировой экономики МВФ называет Индию. Рост ее ВВП, как предполагают эксперты фонда, замедлится до 6,1% в 2023-м, а в 2024-м вернется к темпам 2022 года и составит 6,8%. Экономика США, как предполагают в МВФ, по итогам 2023 года прибавит 1,4% после 2,1% в 2022-м и 6% в 2021-м.

Основными драйверами восстановительного роста российского ВВП в текущем году в МВФ видят переориентацию экспортных потоков России с Запада на быстрорастущие экономики Юго-Восточной Азии, прежде всего на Китай и Индию. Фонд прогнозирует среднюю цену Brent в текущем году на уровне $81 за баррель. При этом на улучшение геополитической обстановки, отмену антироссийских санкций и потолка цен на российскую нефть МВФ не рассчитывает.