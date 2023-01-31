ИЭСК начала реконструкцию подстанции «Тайшет»

Это необходимо для развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

Иркутская электросетевая компания приступила к масштабной реконструкции подстанции 500 кВ «Тайшет», об этом рассказали в пресс-службе. Стоимость проекта составляет свыше миллиарда рублей. Дополнительные мощности требуются для увеличения пропускной способности Восточного полигона – ключевого транспортного проекта России на 2023 год. Высокая приоритетность работ по расширению БАМа и Транссиба обозначена на федеральном уровне. Также реконструкция позволит обеспечить подключение новых потребителей в Тайшете, Тайшетском и Чунском районах.

В рамках проекта по реконструкции на территории подстанции «Тайшет» уже установлен 200-тонный автотрансформатор. Его запуск в работу позволит увеличить мощность энергообъекта на 250 МВт или на 30%. Агрегат доставили до подстанции на специальном транспортере, для чего отремонтировали подъездные железнодорожные пути.

Следующим этапом проекта станет возведение ячейки 500 кВ для подключения автотрансформатора. Также запланирован большой объем строительных работ, реконструкция и установка дополнительного оборудования. На подстанции «Тайшет» будут применены современные микропроцессорные комплексы релейной защиты. Они позволят быстро выявлять повреждения и производить отключения, чтобы защитить оборудование. Помимо этого, будет обеспечено дистанционное управление работой техники и мониторинг её состояния в режиме онлайн. В реконструкции задействовано свыше 50 специалистов, завершить работы по проекту планируется в первом квартале 2024 года.