Работы по ликвидации накопленного вреда в Усолье-Сибирском и на Байкальском ЦБК будут выполнены в срок

О этом было заявлено на встрече Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.

– Президент говорил о том, что одна из ключевых задач в стране – экологическая безопасность в целом. На территории всей страны по поручению Президента мы ведём работу по ликвидации объектов накопленного вреда. И здесь очень много непростых проектов, - отметил Михаил Мишустин.

Как сообщил Алексей Лихачев, из объектов накопленного вреда сразу несколько полигонов находится в Иркутской области.

- Это город Усолье-Сибирское, где работа идёт полным ходом. И такая, может быть, даже международного уровня озабоченность – это озеро Байкал, Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который приличное количество отходов накопил в непосредственной близости от Байкала. Опять же мы пошли по пути разработки оригинальной российской технологии утилизации этих отходов. В целом переработано около 112 тыс. кубометров. Это позволило снизить уровень надшламовых вод и ликвидировать опасность их попадания в озеро. На части полигонов приступили уже к проектным работам. На ряде направлений исследовательские работы продолжаются под контролем Правительства, Академии наук и Росприроднадзора. Уверен, что и в Усолье-Сибирском, и на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате мы уложимся в те сроки, которые предписаны федеральным проектом «Чистая страна», - сказал Алексей Лихачев.

Михаил Мишустин подчеркнул, что тема экологии очень важная и чувствительная для людей.

- Все хотят жить в комфортном, благоприятном и, главное, чистом для здоровья месте. Эту тему, конечно, надо держать на особом контроле, - заявил глава Правительства страны.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил важность федерального внимания к вопросам ликвидации накопленного вреда на территории Иркутской области.

- Со своей стороны мы прикладываем все усилия к тому, чтобы обеспечить своевременную реализацию мероприятий в Усолье-Сибирском и Байкальске, а также создать комфортные условия для проживания в этих территориях, - прокомментировал Игорь Кобзев.