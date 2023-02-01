В 2023 году повторить рекорды 2022 по вводу жилья будет сложно – аналитики Циан

В России зафиrсирован рекордный объем ввода жилья – более 100 млн кв. м – еще никогда в России не строили более 100 млн кв.м. Вклад индивидуального жилищного строительства (ИЖС) второй год подряд превышает объемы от застройщиков, и эта доля продолжает увеличиваться, отмечают эксперты Циан.Аналитика.

– В 2022 г. в России зафиксирован рекордный показатель по объемам ввода жилья – 102,7 млн кв. м (на 11% больше, чем год назад). Больший вклад в прирост дало строительство населением (+16,5% в годовом выражении), – говорится в сообщении Циан.

Половина жилья введена в 10 регионах РФ. В лидерах традиционно Московская область, Москва и Краснодарский край – на них приходится четверть всего объема. Концентрация строительной активности усиливается.

56% нового жилья в России построено населением. Объемы ИЖС выше ввода жилья девелоперами в 66 из 85 субъектов РФ. Больше всего жилья населением построено в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Татарстане и Башкортостане.

В 2022 г. на каждого жителя России было введено по 0,71 кв.м. жилья.

– Несмотря на внешние трудности, в 2022 г. девелоперы и население построили рекордные 102,7 млн кв.м. жилья. Относительно прошлого года основной прирост показал сегмент ИЖС, в результате чего доля ввода жилья населением продолжает увеличиваться (в прошлом году она превысила отметку в 50%). Объемы от застройщиков также увеличились, хотя и не так значительно, как объемы ИЖС. Спад спроса в 2022 г. не привел к остановке новых проектов, – отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2023 г. повторить рекорды 2022 г. будет сложно – не только из-за внешних обстоятельств, но по причине того, что в пандемийный 2020 г. новых корпусов (строительство которых как раз завершится в 2023 г.) начали строить меньше, чем в 2019 г.