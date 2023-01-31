Банк «Открытие» за 2022 год увеличил портфель кредитов МСБ на 15%

По итогам 2022 года объем кредитного портфеля банка «Открытие» в сегменте малого и среднего бизнеса составил 242 млрд рублей – за год этот показатель увеличился на 15%. Сумма кредитов, выданных предпринимателям, выросла на 19%.

В 2022 году предприниматели получили в банке «Открытие» 23,7 тыс. кредитов. Объем этих средств превысил 258,6 млрд рублей, тогда как годом ранее было предоставлено 218,1 млрд рублей – годовой рост составил 19%.

Банк «Открытие» предоставляет предпринимателям кредиты на любые цели развития бизнеса без ограничения по максимальной сумме и без дополнительных комиссий. Максимальный срок по кредитам на пополнение оборотных средств – 5 лет, на инвестиционные цели – 15.

В банке действует программа экспресс-кредитования на сумму до 15 млн рублей по ставке от 11% годовых. Получить такой кредит можно без посещения отделения банка – полностью онлайн всего за несколько кликов.