Лучшему по итогам 2023 года учителю в Иркутске подарили квартиру, воспитателю – машину

Итоги муниципальных конкурсов «Лучший учитель года – 2023», «Лучший педагог, воспитатель дошкольного учреждения – 2023» подвели в Иркутске 31 января. Победителям вручили квартиру и машину, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Учителем года Иркутска стал преподаватель русского языка и литературы гимназии № 2 Денис Исаков – ему вручили сертификат на приобретение квартиры. Такой приз за победу дарят в областном центре второй год подряд по инициативе мэра. Второе место присуждено учителю истории и обществознания школы № 5 Наталье Шманкевич. Третье место у учителя физики лицея № 1 Лауриты Арутюнян.

Фото мэрии Иркутска

Званием лучшего воспитателя города удостоена педагог детского сада № 179 Ольга Шарипова. Впервые в этом году победителю городского конкурса подарили сертификат на покупку машины – также по инициативе мэра. Второе место заняла Клара Харченкова, педагог детского сада № 18. Третье – воспитатель детского сада № 53 Анастасия Янькова.