Cпрос на золото со стороны центробанков достиг полувекового максимума, аналитики прогнозируют бычий тренд на рынке

Рекордный спрос на золото зафиксирован со стороны центробанками разных стран, сообщает Financial Times (FT). По оценке экспертов, закупка золота регуляторами достигла 55-летнего максимума.

По оценкам FT, в 2022 году спрос на золото вырос на 18%, до 4741 тонны. Годовой объем закупок золота центральными банками составил 1136 тонн, что более чем в два раза больше итоговых показателей 2021 года.

Ранее эксперты БКС сообщили о начале «бычьего тренда на рынке золота». Они отмечают, что за последние 60 лет было два периода, когда цены на золото вырастали в разы. Первый – в начале семидесятых, второй – в начале двухтысячных. В настоящее время одновременно в пользу роста золота играют несколько факторов – снижение объёмов производства металла в мире, сокращение резервов и резкое увеличение спроса.

– Мировые центральные банки сокращают вложения в американские государственные облигации и наращивают долю золота, – отмечают аналитики БКС. – В третьем квартале прошлого года они купили 400 тонн и не собираются останавливаться. Огромный спрос наблюдается и на инвестиционные слитки и монеты, ведущие монетные дворы не справляются с объёмом заказов.

По мнению экспертов БКС, цены на золото будут расти, долгосрочная цель – 4-5 тыс. долларов за унцию.