МВФ впервые с 2021 года улучшил прогноз мировой экономики

Новый прогноз МВФ интересен прежде всего первым с лета 2021 года разворотом прогнозов Фонда в сторону улучшения, к тому же это «первая ласточка» среди других международных финансовых организаций, которые до последнего времени продолжали пересматривать прогнозы вниз, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Прогноз глобального ВВП на текущий год повышен с 2,7% (октябрьский прогноз) до 2,9%, из крупных экономик рецессия ожидается только в Великобритании. Половина роста мировой экономики в этом году придется на Индию и Китай – открытие экономики Китая, по мнению МВФ, приведет к ускорению роста его экономики с 3% в 2022 году до 5,2%. В США МВФ ждет в этом году рост экономики на 1,4%, в еврозоне – на 0,7% (что заметно выше рыночных прогнозов).

По-видимому, МВФ в большей степени, чем другие прогнозисты, верит в положительный эффект открытия китайской экономики и «мягкую посадку» экономик США и еврозоны. Однако он может недооценивать риски, что при более устойчивом спросе в мировой экономике снижение инфляции будет идти труднее, и центробанкам придется компенсировать это еще более высокими процентными ставками, угрожающими рецессией.

Главной сенсацией прогноза МВФ можно считать положительные темпы роста российской экономики в этом году (+0,3% против -2,3% в октябрьском прогнозе), в отличие от официального прогноза Минэка (-0,8%), прогноза ЦБ РФ (снижение на 1-4%) и прогнозов большинства аналитиков (консенсус Reuters – сокращение на 1,9%).