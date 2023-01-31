Новости

МВФ впервые с 2021 года улучшил прогноз мировой экономики

Новый прогноз МВФ интересен прежде всего первым с лета 2021 года разворотом прогнозов Фонда в сторону улучшения, к тому же это «первая ласточка» среди других международных финансовых организаций, которые до последнего времени продолжали пересматривать прогнозы вниз, отмечает Ольга Беленькая,  руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

Читайте также:

На туристическом рынке подсчитали потери за три года
31 января 2023
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть
31 января 2023

– Прогноз глобального ВВП на текущий год повышен с 2,7% (октябрьский прогноз) до 2,9%, из крупных экономик рецессия ожидается только в Великобритании. Половина роста мировой экономики в этом году придется на Индию и Китай – открытие экономики Китая, по мнению МВФ, приведет к ускорению роста его экономики с 3% в 2022 году до 5,2%. В США МВФ ждет в этом году рост экономики на 1,4%, в еврозоне – на 0,7% (что заметно выше рыночных прогнозов).

По-видимому, МВФ в большей степени, чем другие прогнозисты, верит в положительный эффект открытия китайской экономики и «мягкую посадку» экономик США и еврозоны. Однако он может недооценивать риски, что при более устойчивом спросе в мировой экономике снижение инфляции будет идти труднее, и центробанкам придется компенсировать это еще более высокими процентными ставками, угрожающими рецессией.

Главной сенсацией прогноза МВФ можно считать положительные темпы роста российской экономики в этом году (+0,3% против -2,3% в октябрьском прогнозе), в отличие от официального прогноза Минэка (-0,8%), прогноза ЦБ РФ (снижение на 1-4%) и прогнозов большинства аналитиков (консенсус Reuters – сокращение на 1,9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кризис 2023, прогнозы, последние новости ":
Все материалы сюжета (810)


Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
На туристическом рынке подсчитали потери за три года
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за потолка цен на нефть
Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на его страну
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес