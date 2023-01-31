Полицейского из Тайшета отправили в колонию на 7 лет за взятки на 106 тыс. рублей

Приговоры вынесли бывшему инспектору ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району, а также бывшему инспектору отдельной специальной роты ДПС ГУ МВД России по Иркутской области – они признаны виновными в получении взяток и будут отбывать наказание в колонии 7-7,5 года, сообщили в СУ СКР по региону.

Установлено, что с мая 2019 года по декабрь 2021 года инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Тайшетскому району умышленно из корыстных побуждений получал взятки от индивидуального предпринимателя. Установлено, что таким способом последний избегал административной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения, допущенные его наемными водителями грузовых автомобилей. Общая сумма взяток составила 106 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователями СК была установлена причастность и инспектора отдельной специальной роты ДПС к получению взятки на территории Тайшетского района.

Подсудимые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.