Россиянина поймали в Иркутске на контрабанде денег – он пытался вывезти в Монголию $34,4 тыс.

Иркутская таможня передала в суд уголовное дело, возбужденное по факту контрабанды незадекларированных денег в Монголию в сумме $34,4 тыс., сообщается на сайте организации.

Преступление было выявлено инспекторами таможенного поста в аэропорту Иркутска при контроле багажа пассажиров авиарейса Иркутск – Улан-Батор в конце 2022 года. «Гражданин России проследовал по «зеленому» коридору, имея при себе незадекларированные наличные средства: 20,3 тыс. долларов США, 790 тыс. российских рублей и 585,5 тыс. казахстанских тенге, что в эквиваленте составило 34,4 тыс. долларов США», – говорится в сообщении.

Таким образом, предметом преступления стали вывозимые сверх установленной нормы незадекларированные 24,4 тыс. долларов США (в эквиваленте). В отношении подозреваемого Иркутская таможня возбудила уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Статья предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных денег либо лишение свободы на срок до двух лет. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

При вывозе обязательному декларированию подлежат денежные средства, начиная от суммы, эквивалентной 10 тыс. долларов США. Кроме того, со 2 марта 2022 года введен запрет на вывоз за пределы России наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов США.