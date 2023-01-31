Генпрокурор РФ на встрече с президентом назвал число незаконно мобилизованных граждан

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал число граждан страны, которые были мобилизованы незаконно.

«Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», – сообщил Краснов.

Кроме того, в настоящее время генпрокуратура занимается вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами, другим обмундированием. Также контролируются поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, образование соответствующих складов и их сохранность.