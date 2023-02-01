34-летний Виссарион Мардаев из Ольхонского района погиб во время спецоперации на Украине

Уроженец Ольхонского района Иркутской области, 34-летний Виссарион Мардаев погиб при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине, рассказал глава района Андрей Тыхеев.

«22 ноября 2022 года ушел служить добровольцем в ЧВК "Вагнер", погиб при исполнении воинского долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – сказал Тыхеев и добавил, что прощание с погибшим состоялось 31 января на Родине.

Виссарион Мардаев родился 27 апреля 1988 года в селе Еланцы. Окончил Еланцынскую среднюю школу в 2005 году, в 2008-м – Иркутский филиал Московского Государственного Технического Университета Гражданской Авиации. После окончания работал на Иркутском авиазаводе.

В 2012 году уехал жить и работать в Тюмень. По семейным обстоятельствам в 2015 году вынужден был вернуться в Приангарье.