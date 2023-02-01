Названы лучшие работодатели России в 2022 году

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представляет результаты Рейтинга работодателей России за 2022 год. По итогам года Рейтинг снова возглавил СберБанк, в список самых лучших вошли Яндекс, Альфа-Банк, VK, Тинькофф, Иви, Окко, 2ГИС, Лаборатория Касперского, Авито. В Рейтинге работодателей в 2022 году приняли участие свыше 1000 компаний со всей страны, в том числе, 5 компаний из Иркутской области.

Рейтинг работодателей России – самый масштабный и авторитетный рейтинг страны, в методологии которого учтены лучшие зарубежные практики. Организатором является крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг проводится с 2010 года.

В 2022 году финалистами Рейтинга стали 1 082 компании — список лучших работодателей по версии hh.ru за год вырос на 28%. Из Иркутской области в Рейтинг вошли пять работодателей – это на одну компанию больше, чем годом ранее.

В лидерах по количеству участников, вошедших в шорт-лист, — малый и средний бизнес. До финала дошли: 367 небольших компаний, 344 средних компаний, 268 крупных компаний, 103 крупнейших компаний.

В этом году за компании отдали свои голоса 337 747 человек — это на 19% больше, чем в прошлом. Люди нуждаются в ориентирах, которые помогут найти «ту самую компанию», в которой будет стабильно и комфортно — то, чего не хватает в нынешнее турбулентное время.

Пять компаний из Иркутской области вошли в Рейтинг в категории «небольшие компании» (с численностью сотрудников 100 -250 человек). Среди них МАС Альбион – 168 место из 367 возможных в этой группе; СибТрансСтрой – 219 место; Финестра – 275 место; Money Shop – 295 место; БВК – 299 место.

Именно в этом сегменте (небольшие компании) насчитывается больше всего компаний-новичков, которые приняли решение открыто заявить о своём бренде работодателя на рынке труда. В числе наиболее активных отраслей можно выделить ИТ, FMCG, финансы, медицину и фармацевтику, а также услуги для населения. Отдельный срез — государственные компании, где HR-специалисты сегодня тоже выстраивают процессы и применяют в работе современные методы и инструменты, чтобы привлекать внимание талантливых и перспективных кандидатов. Например, 8 место занял «Центр информационных технологий Новосибирской области», а на 10 месте оказался Центр социального обслуживания населения. Госучреждения появлялись в Рейтинге на протяжении нескольких лет, но только в последнее время они начали завоёвывать лидерские позиции в топ-10. И это хороший знак.

Никто до последнего не может сказать, как распределятся места в новом Рейтинге работодателей, поскольку позиция компании напрямую зависит от итогового балла по результатам трёх исследований. Первое — HR-анкетирование, второе — опрос сотрудников, третье — опрос соискателей. Так что всегда интересно наблюдать, какие изменения произошли в топ-10 за год. В 2022 году подобных изменений множество.

«Несмотря на большие проблемы и сложные вызовы 2022 года, работа с людьми и понимание значимости репутации хорошего работодателя остаются в приоритете у компаний. Более того — к ним присоединяются организации, которые раньше считали, что всё это скорее дополнительно, чем обязательно», — сказала Нина Осовицкая.