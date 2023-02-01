На каждого россиянина приходится всего 0,7 кв.м. введенного в 2022 году жилья

По подсчетам Циан в 2022 г. на каждого жителя России было введено по 0,71 кв.м. жилья. Больше новой жилой площади, чем в среднем по стране, получили жители Центрального и Южного ФО (по 0,84 кв.м. на жителя), а также Северо-Западного ФО (0,81 кв.м. на жителя). Самые низкие показатели в Дальневосточном ФО (0,44 кв.м. на жителя) и Сибирском ФО (0,49 кв.м. на жителя).

В 9 российских субъектах построенная на каждого человека площадь преодолела отметку 1 кв.м. Лидером стала Ленинградская область (2,08 кв.м. на жителя). Для сравнения – в Санкт-Петербурге показатель составил 0,65 кв.м. на жителя. Также в лидерах Московская область (1,81 кв.м. на жителя) и Тюменская область (1,45 кв.м. на жителя). Минимальные показатели ожидаемо на Дальнем Востоке – в Чукотском АО, Магаданской области и Еврейской АО менее 0,2 кв.м. на жителя.

«Несмотря на внешние трудности, в 2022 г. девелоперы и население построили рекордные 102,7 млн кв.м. жилья. Относительно прошлого года основной прирост показал сегмент ИЖС, в результате чего доля ввода жилья населением продолжает увеличиваться (в прошлом году она превысила отметку в 50%). Объемы от застройщиков также увеличились, хотя и не так значительно, как объемы ИЖС. Спад спроса в 2022 г. не привел к остановке новых проектов, – отмечает Алексей Попов, руководитель аналитического центра Циан. – В 2023 г. повторить рекорды 2022 г. будет сложно – не только из-за внешних обстоятельств, но по причине того, что в пандемийный 2020 г. новых корпусов (строительство которых как раз завершится в 2023 г.) начали строить меньше, чем в 2019 г.».